ميسي يُعاقب البرازيل

المواطن - محمد سمعه

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراة البرازيل، وذلك عند حلول الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وسدد ميسي ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني صدها الحارس البرازيلي أليسون، لكنها ارتدت من الأخير ليسددها ميسي مُحرزًا الهدف الأول لراقصي التانجو.

وقبل هدف ميسي، كان البرازيلي جابرييل خيسوس أهدر فرصة التقدم لمنتخب بلاده بعد إهداره لـ ركلة جزاء.

ويطمح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، والمنتخب الأرجنتيني في تحقيق الإنجاز الذي حققه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع منتخب بلاده قبل عام في السعودية.

وكان نيمار تمكن من قيادة منتخب البرازيل للفوز على الأرجنتين في نهائي سوبر كلاسيكو 2018، الذي أُقيم في أكتوبر من العام الماضي في جدة، حيث يطمح ميسي في تحقيق الفوز الأول له في الأراضي السعودية مثل نيمار مع المنتخب الأرجنتيني في ثاني زيارة له إلى المملكة.

وتعول الجماهير كثيرًا على نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، في قيادة منتخب التانغو لتحقيق الفوز في مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يلعب فيها ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الأراضي السعودية، حيث سبق أن خاض مواجهة ودية ضد الأخضر عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك ليونيل ميسي في مواجهة السعودية الودية، ولكنه لم يظهر بالمستوى المعهود باستثناء فترات قليلة من اللقاء، ويسعى إلى أن يتألق خلال مباراة الأرجنتين ضد البرازيل اليوم، ويقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز في السوبر كلاسيكو اليوم.