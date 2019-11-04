ميلان ضد لاتسيو .. هدف كوريا يحسم المباراة ويعمق جراح الروسونيرى

ميلان ضد لاتسيو .. هدف كوريا يحسم المباراة ويعمق جراح الروسونيرى

2019/11/04
الساعة 8:40 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

واصل نادي ميلان نتائجه الضعيفة في الدوري الإيطالي بسقوطه أمام ضيفه فريق لاتسيو، بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

وتقدم لاتسيو عن طريق مهاجمه المتألق شيرو إيموبيلى، في الدقيقة 25 من زمن المباراة، من ضربة رأسية رائعة، على يمين دوناروما حارس ميلان.

ولكن رد الروسونيرى جاء سريعاً عن طريق نجمه البولندي كريستوف بياتيك، في الدقيقة 28، بعد متابعته لعرضية اصطدمت بصدر مدافع لاتسيو ودخلت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1 – 1.

وفى الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد لاتسيو سجل الأرجنتيني خواكين كوريا هدف فوز لاتسيو بالمباراة، في الدقيقة 83، من انفراد تام قبل أن يسدد الكرة قوية على يمين الحارس دوناروما.

بهذا الفوز تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما رفع لاتسيو رصيده للنقطة 21 في المركز الرابع، ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة.


‎وسوم

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