ميلان يستهدف ضم نجم الريال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن ريال مدريد اتخذ قرارًا بإعارة البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن قرار ريال مدريد جاء من أجل حصول فينيسيوس على فرصة أكبر للعب، ليعود بعدها جاهزًا لتمثيل المرينغي.

وخرج فينيسيوس صاحب الـ19 عامًا من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم، حيث شارك لمدة دقائق معدودة مقارنة بمنافسات الموسم الماضي، والذي شارك خلاله كثيرًا.

ويعتبر ميلان الإيطالي من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات فينيسيوس في الميركاتو الشتوي المقبل، ويبدو أن فرصه كبيرة في حسم الصفقة.