ميليشيا الحوثي في انهيار تام

المواطن - واس

قال قائد العمليات المشتركة في اليمن اللواء الركن صغير حمود بن عزيز إن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً باتت في انهيار تام، نتيجة الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال.

وناقشت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع لها اليوم سير العمليات القتالية في مختلف المناطق والمحاور العسكرية وجبهات القتال، والوضع الإداري والتطورات التي تشهدها العمليات المشتركة على صعيد القيادة والسيطرة والمهام الإستراتيجية والعملياتية والقتالية.

وشدد ابن عزيز وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة تكثيف الجهود ومواكبة الأحداث والتطورات وتحديث وتطوير الخطط وفق المستجدات الطارئة في مسرح العمليات.