مَن وراء مافيا تهريب الفتيات السعوديات؟

المواطن - الرياض

لطالما كان هروب السعوديات أمراً غريباً وحدثاً جللاً، لم يعرف السعوديون أبداً هذا النوع من التمزق الأسري، ومع كل قصة هروب تبدأ التساؤلات عن الأسباب ومَن يقف وراء هذا الأمر؟

لم يكن مقنعاً ما كانت تقدمه الفتياتُ الهاربات، إذ تارة يتحدثن عن التعنيف وأخرى عن قيادة السيارة، وثالثة تتحدث عن إذن السفر، ورابعة تتحدث عن الحرية الدينية.

كان من الواضح أن الأمر لعبة سياسية تديرها دولٌ معادية بأيادٍ سعودية خائنة نكشف تفاصيلها من خلال هذا المقطع لوضع النقاط على الحروف، وبيان مَن يستهدف الفتيات السعوديات، وما علاقة جمال خاشقجي بهذه المؤامرات والمخططات المشبوهة التي تستهدف تفتيت المجتمع السعودي.