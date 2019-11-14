مُمرض بحفر الباطن ينقذ زميله من الموت

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تمكن المُمرض خالد بن عبدالرحمن الظفيري أحد منسوبي مستشفى الملك خالد العام بمحافظة حفر الباطن، بفضل من الله، من إنقاذ أحد زملائه في العمل أثناء تواجده بالقرب منه لأخذ أوراق تخص العمل وكان قد توقف تنفسه أثناء تناوله الطعام.

وفي حديث لـ “المواطن” قال الممرض الظفيري: تعرض زميلي لاختناق بسبب أكل معين وسبب له انسدادًا كليًا لمجرى الهواء ومن حسن الحظ كنت متواجدًا بالقسم الخاص بهم وأنتظر بعض الأوراق التي تخص العمل والحمد لله تم التعامل مع الحالة بالطريقة الطبية الصحيحة وهي الوقوف خلف المصاب مباشرة ووضع ساق بين ساقيي المصاب ثم نقوم بتحديد مكان الضغط بين السرة وأسفل التجويف الصدري ثم نقوم بوضع القبضة وإحكامها بالأخرى ثم نقوم بالضغط إلى الداخل والأعلى خمس ضغطات حتى خروج الجسم وعودة التنفس.

وأضاف الظفيري: “نقوم بعد ذلك بتحفيز المصاب على التنفس بعمق بعد إنقاذه، والحمد لله تجاوب المصاب بعد هذه الإسعافات الأولية”، موضحًا أن هذه الحالة من أخطر الحالات التي تؤدي أحيانًا إلى الوفاة.

وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي الذي قام به الممرض الظفيري مطالبين بتكريمه.

الجدير بالذكر أن الممرض الظفيري حصل على المركز الثالث على مستوى المملكة في دورة الحالات الحرجة التي أقيمت في المدينة المنورة عام في عام ١٤٣٧هـ.