نائب أمير الرياض: طموح ومسيرة إنجاز عظيمة في ذكرى البيعة

المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم .

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة “نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة ليكمل – أيده الله – مسيرة الإنجاز العظيمة وطموحات المستقبل الزاهرة وليؤسس بكل حكمة وحنكة استدامة شاملة في المجالات كافة، ومكانة أولى لبلادنا الغالية”.

وأضاف سموه “إن العطاء والبناء تجسدا في شخصية خادم الحرمين الشريفين فهو القدوة والرؤية في التنمية والتطوير والنظرة الثاقبة لكل خطوة ثابتة بعون وسند من قوي أمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وفي ختام التصريح سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأن يديم علينا تكاتفنا وأفراحنا في ظل عز بلادنا وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.