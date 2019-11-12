نادك تعلن عن 11 #وظيفة بعدة مدن
من خلال برنامج تمهير

نادك تعلن عن 11 #وظيفة بعدة مدن

2019/11/12
الساعة 10:00 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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‎وسوم
المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة – الدمام – عنيزة – خميس مشيط ) ، وفق التفاصيل التالية :

• محاسب ‎
جدة , مكة المكرم
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

• أخصائي تسويق ‎
الدمام , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 5

• محاسب ‎
عنيزة , القصيم
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

• محاسب ‎
خميس مشيط , عسير
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2

– للمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .

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