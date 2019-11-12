نادك تعلن عن 11 #وظيفة بعدة مدن

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة – الدمام – عنيزة – خميس مشيط ) ، وفق التفاصيل التالية :
• محاسب
جدة , مكة المكرم
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
• أخصائي تسويق
الدمام , المنطقة الشرقية
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 5
• محاسب
عنيزة , القصيم
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
• محاسب
خميس مشيط , عسير
نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)
المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي
المدة: 6 أشهر
الفرص المتاحة: 2
– للمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .
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