نادك تعلن عن 11 #وظيفة بعدة مدن

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة ( جدة – الدمام – عنيزة – خميس مشيط ) ، وفق التفاصيل التالية :

• محاسب ‎

جدة , مكة المكرم

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

• أخصائي تسويق ‎

الدمام , المنطقة الشرقية

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 5

• محاسب ‎

عنيزة , القصيم

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

• محاسب ‎

خميس مشيط , عسير

نوع التدريب: تمهير (للتدريب على رأس العمل)

المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي

المدة: 6 أشهر

الفرص المتاحة: 2

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