نادي الصقور يحدد شروط مسابقة الملواح

المواطن - الرياض

أوضح نادي الصقور السعودي عن شروط المشاركة في مسابقة الدعو (الملواح) خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، والتي تنطلق في 1 ديسمبر وحتى 16 من الشهر نفسه، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكان النادي قد قسّم مسابقة الملواح على أشواط مخصصة للملاك وأخرى للمحترفين، وحددت إدارة المهرجان 5 شروط رئيسية لأشواط الملاك، تتلخص في السماح للمشاركين بعدد 12 صقرًا كحد أقصى لجميع الفئات بأنواعها وأعمارها، وبحد أقصى 4 صقور في الفئة الواحدة، كما لا يسمح للصقار المشارك في أشواط الملاك أن يشارك في أشواط المحترفين.

وتتضمن الشروط عدم السماح بعملية إطلاق الصقر المشارك إلا من مالكه المسجل باسمه، ويسمح بمساعدة ذوي الإعاقة، وتطبق على المشارك (الحلفة)، وهي صيغة تحددها اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، ويتم تأهيل الصقور الحاصلة على المراكز السبع الأولى إلى شوط الكأس.

أما شروط أشواط المحترفين في مسابقة الملواح، فيمكن المشاركة فيها بعدد مفتوح للصقور، بشرط عدم تجاوز عدد 6 صقور في الشوط الواحد، وعدم السماح للصقار المشارك في أشواط المحترفين أن يشارك في أشواط الملاك، والسماح بهدد الصقر المشارك من أي شخص موكل من المالك مطابق للشروط والأحكام، كما تطبق على المشارك (الحلفة) أسوة بفئة الملاك، وتتأهل الصقور الحاصلة على المراكز السبع الأولى إلى شوط الكأس.

وتتضمن الشروط العامة للمسابقة عدم قبول أي صقر في المهرجان تختلف معلوماته عن معلومات التسجيل (تشمل صورة الصقر، رقم الشريحة، رقم حجل مزرعة الإنتاج، رقم حلقة الصقر الإلكترونية)، وسيتم إلغاء أي مشاركة في حال تم التلاعب بها بأي شكل من الأشكال، ولا يسمح للمشارك بدفع الصقر خلال مشاركته وقت السباق أو انطلاق الصقر قبل الإشارة من لجنة السباق ببدء المؤقت الذاتي، وسيتم إلغاء المشاركة في حال مخالفة هذه التعليمات.

كما لا يسمح بالدعو بالحمام الحي أو بأي فريسة حية، أو بوجود دم أو أي لون أحمر على الملواح، وشدد النادي على التزام المشارك الصقار والداعي بالزي الوطني خلال مشاركته بالمهرجان.

يذكر أن نادي الصقور يستعين بأجهزة قياس سرعة معتمدة عالميًا في مسابقة الملواح وهي الليزر وكاميرات الانطلاقة والنهاية بالإضافة لكاميرات التتبع بتقنية 3 دي، يتم من خلالها قياس الوقت الذي قطعه الصقر لاجتياز مسافة 400 متر، ويتم عرضه عبر شاشات خارجية.