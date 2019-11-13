نبأ غير سار لمنتظري PlayStation 5

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

جهاز بلايستيشن 5 المقرر صدوره من سوني في 2020، واحد من أكثر أجهزة الألعاب المنتظرة، لكن التنبؤات تشير إلى أنه لن يكون مثيرًا كما يتوقع الكثيرون.

كشف مطور الألعاب داني وينباوم، في حديثه إلى موقع GamingBolt، عن توقعاته لـ PS5، قائلًا: إنه يعتقد أنه لن يكون ثوريًا.

وتابع أن المعالج Zen 2 الخاص بـ PS5، لن يتغير كثيرًا، لكن من الممكن أن يعرض عددًا أكبر من المجسمات على الشاشة، مضيفًا: سيكون تطورًا للجهاز وليس ثورة تقنية.

وفي الوقت نفسه، عند سؤاله عن أقراص التخزين الداخلية SSD في PS5، قال إنه لن يكون له تأثير كبير على الأداء، وستقف مهمته عند زيادة سرعة تحميل الألعاب.

تفاصيل PS5:

تأتي توقعات وينباوم، بعد فترة وجيزة من كشف جيم رايان، الرئيس التنفيذي لشركة سوني، عن تفاصيل جديدة حول جهاز PS5.

وقال إنه سيدعم تقنية 8K التي تساعد على عرض الفيديوهات والصور بدقة فائقة، إضافة إلى تقنية Ray Tracing التي تعكس الإضاءة على الأشياء لإعطاء واقعية على الرسومات، وتزويده بمعالج رسوميات RTX المتطور من Nvidia، ومعالج AMD Ryzen جديد ثماني النوى، ومنافذ USB-C، وأنظمة خاصة لتبريد المعالجات واللوحة الأم، كما سيكون له القدرة على الاتصال مع شبكات Wi-Fi وبلوتوث، ونظارات الواقع الافتراضي والمعزز.

وكانت شركة سوني أثارت موجة من التساؤلات بعدما حددت عام 2020 موعدًا لإطلاق الجيل الخامس من جهاز الألعاب الأشهر PlayStation 5 الذي ينتظره عشاق الألعاب الإلكترونية.

ومن المنتظر أن ينافس بلايستيشن 5 الإصدار الجديد من أجهزة مايكروسوفت إكس بوكس، الذي من المتوقع طرحه في الأسواق في الفترة نفسها تقريبًا نهاية العام المقبل.

وتستهدف سوني إطلاق بلايستيشن 5 بحلول موسم الأعياد المقبل ووعدت بإدخال تحديثات كبيرة على وحدات التحكم في الجهاز الجديد لإضافة المزيد من الواقعية على تجربة اللعب.

وكانت شركة سوني أعلنت بشكل مفاجئ عن الجيل القادم من أجهزة ألعاب بلايستيشن على لسان المدير التنفيذي لشركة سوني للترفيه التفاعلي جيم ريان عبر مدونة بلايستيشن الرسمية.