نتائج اكتتاب أرامكو في خمسة أيام

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال” بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، عن نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.99 مليار ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن القيمة الإجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة بلغت 58.39 مليار ريال بلغ إجماليها 1.82 مليار سهم.

وأضافت أن عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة بلغ 1.82 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.08 مليون سهم والتي تمثل 14.59 مليار ريال.

وقالت الأستاذة رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال بما يلي: “بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالًا متزايدًا خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب”.