نتائج الأخضر في المباريات الافتتاحية بـ كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد الكويت اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج الأخضر في المباريات الافتتاحية طوال مشاركاته في بطولة كأس الخليج العربي، حيث لعب 22 لقاء، فاز 10 مرات، وتعادل 4 مرات، وخسر 8 مرات.

وخسرت السعودية ضد الكويت في كأس الخليج عام 1970 بنتيجة 3/1، وتعادل مع المنتخب الكويتي في النسخة التالية بنتيجة 2/2، وفاز الأخضر بهدفين على قطر في عام 1974، وفي النسخة التالية، خسر أمام المنتخب ذاته بهدف نظيف.

وفازت السعودية على الإمارات بنتيجة 2/1 في كأس الخليج عام 1979، ثم خسرت أمام المنتخب ذاته بهدف نظيف عام 1982، وهُزم الأخضر أمام قطر بنتيجة 2/1 عام 1984، وبثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الكويت في نسخة عام 1986.

واستعاد الأخضر نغمة الانتصارات في مبارياته الافتتاحية ببطولة كأس الخليج عام 1988، عندما فاز على عمان بهدفين نظيفين، وخسر أمام البحرين بنتيجة 2/1 عام 1992، وفاز منتخب السعودية على عمان في النسخة التالية بنتيجة 2/1.

وفاز الأخضر على عمان بهدف نظيف في كأس الخليج عام 1996، وتغلب على الكويت بنتيجة 2/1 في النسخة التالية، وتعادل مع المنتخب الكويتي بنتيجة 1/1 في عام 2002، وتغلبت السعودية على الإمارات بهدفين نظيفين في نسخة عام 2003.

وخسر منتخب السعودية ضد الكويت بنتيجة 2/1 في نسخة عام 2004، وفاز الأخضر على البحرين بهدفين مقابل هدف عام 2007، وتعادل سلبيًا مع قطر عام 2009، واكتسح اليمن برباعية نظيفة عام 2010.

وهُزم منتخب السعودية أمام العراق بهدفين دون رد عام 2013، وتعادل مع قطر بنتيجة 1/1 في كأس الخليج عام 2014، ونجح الأخضر في الفوز على الكويت بهدفين مقابل هدف في عام 2017.