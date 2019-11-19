نتائج الأخضر في ملعب الملز
قبل مباراة باراجواي اليوم

نتائج الأخضر في ملعب الملز

2019/11/19
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الملز في الرياض “استاد الأمير فيصل بن فهد”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة السعودية ضد باراجواي الودية الدولية.

ولعب الأخضر 54 مباراة على ملعب الملز، ونجح في تحقيق الفوز 24 مرة، وتعادل في 15 مباراة، وهُزم في مثلها، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع المنتخب السعودي الرسمي.

وشهدت مباريات الأخضر التي أُقيمت على ملعب الملز تسجيل 143 هدفًا، 83 هدفًا لصالح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فيما اهتزت شباكه بـ60 هدفًا.

وتأتي مباراة السعودية ضد باراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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