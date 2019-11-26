نتائج طرح أرامكو .. أكثر من 3 ملايين مكتتب بـ27 مليار ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية- عن نتائج اكتتاب الأفراد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت سامبا كابيتال في بيان صادر: إن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3.102 مليون شخص، بعدد أسهم 845.101 مليون سهم، تمثل 27.04 مليار ريال، بنسبة تغطية تتخطى 84.5 بالمائة.

وأوضحت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت، الهاتف المصرفي: 1.79%، والصراف الآلي: 23.81%، والمصرفية الإلكترونية: 37.92%، وأخيرًا الفروع: 36.48%.

ولفتت إلى أن آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد هو يوم الخميس 1 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 28 نوفمبر 2019م).

من جهته، قالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة “سامبا كابيتال”: إن الإقبال الذي حظي به الاكتتاب يحمل في طياته الكثير من الدلالات في مقدمتها الثقة الكبيرة بقوة المركز المالي للشركة، إضافة إلى تزايد الوعي الاستثماري لدى المواطن السعودي، وسعيه لتنمية مدخراته عبر المساهمة في شركات توفر له مردود استثماري مجزٍ.