المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن نتائج قرعة كأس السوبر الإسباني 2019، المقرر إقامته في المملكة شهر يناير المقبل.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا، حيث تُقام يوم 8 يناير على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما المباراة الثانية فستكون بين ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم 9 يناير على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن عن موعد إقامة السوبر الإسباني عام 2019 في كرة القدم.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في تويتر: استمرارًا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية والرياضية الكبرى، يُسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية، الذي سيُقام بمشاركة 4 فرق وهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًّا، اليوم الاثنين، عن إقامة مباراة السوبر الإسباني لمدة ثلاثة أعوام في المملكة، وذلك في أعوام 2020 و2021 و2022.

وقالت صحيفة آس الإسبانية نقلًا عن مصادرها: إن الاتحاد الإسباني أعلن رسميًّا أن المملكة ستستضيف السوبر الإسباني في الأعوام الثلاثة المقبلة.