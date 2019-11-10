نتائج مُطمئنة لـ #الهلال خارج الأرض

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي الهلال نتائج مطمئنة خارج أرضه في الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، وذلك قبل 14 يومًا من مواجهة نادي أوراوا الياباني في إياب الدور النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال فاز على الأهلي 4-2 في الجوهرة المشعة في ذهاب دور الـ16، ثم خسر في الرياض بهدف دون رد من الراقي.

وفي دور الثمانية، تعادل الهلال مع الاتحاد بدون أهداف في الذهاب بجدة، ثم فاز في الرياض بثلاثية مقابل هدف.

وبعد تأهل الهلال لدور الأربعة، فاز الأزرق على السد القطري برباعية مقابل هدف في دور الذهاب في قطر، وخسر الهلال في الرياض 4-2 لكنه تأهل بمجموع المباراتين للدور النهائي.

وفاز الهلال بالأمس في الرياض على أوراوا الياباني بهدف دون رد، في انتظار نتيجة مباراة العودة في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.

يذكر أن الهلال خاض 4 مباريات على ملعب جامعة الملك سعود في الأدوار الإقصائية حيث انتصر في مباراتين وخسر مباراتين، وخارج ملعبه انتصر في مباراتين وتعادل في لقاء.

من ناحية أخرى، كشف أحد الإعلاميين الرياضيين عن طلبه من نادي الهلال في حال تأهل أزرق العاصمة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019 المقرر إقامتها في قطر.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز الهشبول تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: فريق ترتيبه 17 عالميًا سيكون الهدف ترويض الآسيوية وجلب البطولة الثالثة لأبطال الدوري والسابعة لجميع الألقاب الآسيوية، والهدف بالطبع توسيع الفارق وإعادة البطولات القارية من جديد.

وأضاف الهشبول: العالمية فقد نلتها بأرقامك ومنجزاتك وتصنيفك الدولي وبعد آسيا، سنطالب بلقب كأس العالم لا المشاركة فقط.