نتيجة قرعة دور الـ32 لبطولة كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، قرعة مواجهات دور الـ32 ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهة الهلال لفريق الجبلين على ملعب جامعة الملك سعود، ويلعب النصر مع البكيرية في الرياض، ويلتقي النجوم مع الأهلي، ويستضيف أبها نظيره العربي، ويحل الاتحاد ضيفًا على الصفا.

وجاءت مواجهات دور الـ32 الأخرى كالتالي؛ العين مع التعاون، نجران مع الفتح، الأخدود مع أُحد، الاتفاق مع الطائي، جدة مع الفيصلي، ضمك مع الجيل، العدالة مع الروضة، الشعلة مع الشباب، الوحدة مع الخليج، الرائد مع المجزل، والفيحاء مع الدرع.

ومن المقرر أن تُقام منافسات دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 3 حت 7 من شهر ديسمبر المقبل، خلال مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.