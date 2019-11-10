نجاح استزراع السمح البري بدومة الجندل

المواطن - الجوف

قام بعض المواطنين في محافظة دومة الجندل باستزراع نبتة السمح بنجاح، حيث تنفرد منطقة الجوف بنبتة السمح الصحراوية التي يتزامن نموها مع نزول الأمطار في فترة الوسم، ولهذا السبب يعتبر السمح نبتة نادرة ولا تتواجد بكثرة.

وأوضح الأستاذ صياح السبيلة، المهتم بالزراعة وصاحب أول متحف زراعي بمنطقة الجوف، أن أول من قام باستزراع نبتة السمح هو الأستاذ زبّن القعيد- رحمه الله- قبل أكثر من عشرين سنة.

وعن تجربته الشخصية باستزراع السمح قال السبيلة: “بدايةً أنه في عام 1437 وقبيل دخول الوسم بثلاثة أيام قام بنشر حبوب السمح “الصبيب” في أحواض صغيرة داخل منزله، وقام بسقيها طوال فترة الوسم، ونجح الاستزراع ونمت النبتة”.

من جهة أخرى طالب “السبيلة” الجهات ذات العلاقة بتبني استزراع السمح وإجراء الأبحاث والدراسات لجدوى الاستزراع بما يحقق استدامة المحصول، وإنتاجه بكميات كبيرة، عن طريق زرعه بمشاريع زراعية كبيرة، ودراسة إنتاج منتجات جديدة من السمح، فالسمح غني بالعناصر الغذائية التي لا تجتمع بغيره.