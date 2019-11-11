نجما #النصر يسهلان صفقة هامة للفريق

المواطن - محمد سمعه

يستعد كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط، لتقديم هدية مميزة للعالمي وجماهيره في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت تقارير صحافية قالت إن وجود حمدالله وأمرابط في النصر سيُقرب المغربي يونس بلهندة لاعب غلطة سراي التركي من الانضمام للعالمي.

ويأتي وجود أمرابط وحمدالله كـ ميزة كبيرة للعالمي من أجل ضم بلهندة، خاصة أن النصر سبق له وأن أبدى اهتمامه بضم لاعب غلطة سراي الذي أصبح قريبًا من مغادرة ناديه التركي لوجود مشاكل حاليًا بينه وبين جماهير الفريق.

وسبق للنادي الأهلي أن أبدى رغبته مع جاره الاتحاد في ضم يونس بلهندة في حال قرر مغادرة غلطة سراي.

وسبق لـ يونس بلهندة أن تواجد في معسكرات سابقة للمنتخب المغربي مع حمدالله وأمرابط، كما أن علاقة الترابط بين الثلاثي ستفيد النصر من أجل إتمام الصفقة.

ولن يُمانع غلطة سراي، التفريط في اللاعب يونس بلهندة مقابل الحصول على تسعة ملايين يورو.

من ناحية أخرى، أعلن عبدالرزاق حمدالله اعتزاله اللعب دوليًا اليوم عبر حسابه في الإنستجرام.

وكتب حمدالله لمتابعيه في موقع الإنستجرام: السلام عليكم، لقد قررت الاعتزال دوليًا.

وكان حمدالله عانى من المشاكل مع المنتخب المغربي قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، مما أدى إلى استبعاده قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة.