نجما #الهلال السابقان يدعمان الأزرق

المواطن - محمد سمعه

أبدى كل من الإسباني ألبرتو بوتيا والأسترالي ميلوش ديجينيك نجمي الهلال السابقين، دعمهما للأزرق، قبل مواجهة اليوم الأحد أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب بوتيا عبر حسابه في الإنستجرام مع نشر صوره له بقميص الهلال: حظ جيد لك ياهلال.

وفعل ميلوش ديجينيك الأمر ذاته، حيث نشر صورة له عبر Story حسابه في الإنستجرام قائلًا: حظ سعيد لك ياهلال.

جدير بالذكر أن بوتيا لعب مع الهلال ثم غادر إلى نادي الوحدة كصفقة بيع نهائي، بينما انتقل ديجينيك من الهلال إلى نادي النجم الأحمر الصربي على سبيل الإعارة من الأزرق.

وستنطلق مباراة الهلال وأوراوا في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب سايتاما 2002.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا انتهت بفوز أزرق العاصمة بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.