نجم أرسنال على رادار برشلونة

نجم أرسنال على رادار برشلونة

2019/11/07
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

دخل نادي برشلونة الإسباني في سباق المنافسة للتعاقد مع اللاعب الجابوني بيير أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر برنامج El Chiringuito الإسباني أن برشلونة يود التعاقد مع أوباميانج ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز الذي سيُتم عامه الـ33 في عام 2020.

ويهدف برشلونة كذلك للتعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

من ناحية أخرى، يخطط نادي أرسنال الإنجليزي للتخلص من لاعبه السويسري جرانيت تشاكا عند حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت جماهير أرسنال انتقدت أداء اللاعب جرانيت تشاكا؛ مما جعل المدرب الإسباني أوناي إيمري يسحب منه شارة القيادة لمصلحة الجابوني بيير أوباميانج.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية: إن الأرسنال لن يُمانع رحيل تشاكا في يناير على الرغم من وجود 3 مواسم ونصف في عقده الحالي مع الجانرز.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال كان ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، كما أن الجانرز يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.


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