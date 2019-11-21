نجم أرسنال مطلوب في الدوري الإيطالي

المواطن - محمد سمعه

يتنافس كل من ميلان ونابولي في إيطاليا، على التعاقد مع اللاعب الأوروغوياني لوكاس توريرا لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي.

وقالت صحيفة THE SUN الإنجليزية إن ميلان ونابولي يُريدان التعاقد مع لوكاس توريرا على سبيل الإعارة ولمدة موسم ونصف، وذلك قبل ضمه نهائيًا من الأرسنال.

ويشعر توريرا بعدم الراحة في صفوف أرسنال حيث يرغب في ترك إنجلترا واللعب في دوري آخر، خلال الفترة المقبلة.

وسجل توريرا مع أرسنال في الموسم الجاري هدفًا واحدًا في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى إحراز هدفين مع الجانرز في 15 مباراة بكافة المسابقات بالموسم الجاري.

وكان توريرا انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2018 قادمًا من نادي سامبدوريا الإيطالي.