نجم ألمانيا: لست سعيدًا في يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الألماني إيمري تشان لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي أنه ليس سعيدًا بالتواجد في صفوف البيانكونيري، مضيفًا أنه سيقاتل للتألق مع البيانكونيري.

ونقلت مجلة كيكر الألمانية تصريحات تشان الذي قال: أنا شخص طموح وأريد أن أنافس دائمًا في المستوى العالي.

وأضاف تشان: سأستمر في التطور والاجتهاد من أجل تقديم الأفضل دائمًا وأنا حاليًا أقوم بتدريبات إضافية وأعلم أنني لست سعيدًا في يوفنتوس، لكنني سأقاتل.

وحول العودة لـ الدوري الألماني، قال تشان: أي شيء وارد في كرة القدم.

وفي وقت سابق، أبدى نادي يوفنتوس الإيطالي عدم ممانعته بيع اللاعب الألماني إيمري تشان وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إن يوفنتوس سيستمع إلى عروض بيع إيمري تشان خلال الفترة المقبلة.

وسيبيع يوفنتوس اللاعب إيمري تشان، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ولا يعتمد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس على اللاعب إيمري تشان كثيرًا في مباريات اليوفي منذ بداية الموسم الجاري.

وقيل إن مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني يرغبان في ضم تشان، في حال قرر الرحيل عن صفوف البيانكونيري.

وكان تشان ساهم في فوز منتخب ألمانيا، ببطولة كأس العالم للقارات عام 2017 في روسيا.