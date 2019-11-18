نجم أوراوا يُشيد بإمكانيات كاريلو

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم وسط أوراوا ريد دياموندز الياباني، البرازيلي إويرتون دا سيلفا، بإمكانيات نجم نادي الهلال، البيروفي، أندريه كاريلو، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يطمح في تحقيق الفوز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله كاريلو.

وأكد إويرتون أن جمهور أوراوا الذي سيتواجد بكثافة في المدرجات سيساهم في تحقيق الفوز، وتابع خلال تصريحاته لصحيفة نيكان سبورتس اليابانية: “سمعت بأنه تم بيع أكثر من 55 ألف تذكرة حتى الآن”.

وأضاف: “بالتأكيد سيكون من بينهم 50 ألف مشجع من جمهور أوراوا ريدز، وجودهم مهم؛ لأنهم سيشكلون اللاعب رقم 12، إذا تمكنا من السيطرة على المباراة أمام هذا الحضور فيمكننا تحقيق اللقب”.

وعن النجم البيروفي أندريه كاريلو، قال لاعب أوراوا الياباني: “أنا أعرفه جيدًا، لقد لعب بشكل قوي مع امتلاكه السرعة، أعرف موهبته منذ أن لعبنا سويًّا في الدوري البرتغالي”.

واختتم نجم أوراوا تصريحاته قائلًا: “نريد تحقيق الفوز وحصد اللقب، نعلم أن فريق الخصم رائع، لكننا أيضًا فريق جيد، فمشجعونا يستحقون اللقب الآسيوي، لذلك أود إهداءهم اللقب”.