نجم #الأهلي يُفجر مفاجأة

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب حسين عبدالغني مدافع الأهلي حقيقة اقترابه من اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية من موسم 2019-2020.

وكانت أنباء صحافية، ذكرت أن حسين عبدالغني سيعتزل كرة القدم وبشكل رسمي بعد مباراة الأهلي والجندل في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورد حسين عبدالغني في تصريحات صحافية، وأكد أن كل ما تم تداوله غير صحيح، مضيفًا أنه يشعر بقدرته على الاستمرار والعطاء في الملاعب، وأكد عبدالغني أن قرار اعتزال كرة القدم بيده.

وقيل إن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الأهلي وضع خطته من أجل تكريم النجم حسين عبدالغني ظهير أيسر الفريق بإشراكه في مباراة الجندل، التي أُقيمت في كأس الملك.

وانضم حسين عبدالغني للنادي الأهلي في الفترة الماضية قادمًا من نادي أحد، حيث أراد نجم المنتخب السعودي السابق إنهاء مسيرته الكروية مع الفريق الأهلاوي.

ولم يشارك حسين عبدالغني بصورة منتظمة مع الأهلي قبل قدوم جروس، وذلك بسبب حدوث خلاف بينه وبين المدرب السابق للأهلي، صالح المحمدي.

وسبق لـ حسين عبدالغني اللعب في صفوف نادي النصر وخاض تجربة احترافية في الدوري البلغاري.