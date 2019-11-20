نجم #الأهلي يُواصل التأهيل

المواطن - محمد سمعه

واصل عبدالفتاح عسيري، نجم الأهلي، برنامجه التأهيلي المُعد له من قبل الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وذكر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر تويتر أن عبدالفتاح عسيري واصل التأهيل أملًا في المشاركة القريبة مع الأهلي في المباريات المقبلة.

وشهدت تدريبات الأهلي، أمس الأربعاء، مشاركة اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، يستعد لمواجهة الفيصلي يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

من ناحية أخرى، اتخذ أحمد الصائغ، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قرارًا شجاعًا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد طلب الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة في الراقي بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس الإدارة.

وقالت تقارير صحافية: إن أحمد الصائغ رفض إقامة الجمعية العمومية لـ عدم قانونية إقامتها؛ بسبب ضعف الأسباب المقدمة لحل مجلس الإدارة.

ويُعد هذا القرار بمثابة قرار شجاع من رئيس الأهلي يُثبت به قانونية انتخابه كرئيس لمجلس إدارة الأهلي ولمدة 4 سنوات في صيف العام الجاري.