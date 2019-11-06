نجم #الاتحاد حرم فريقه من الرخصة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية، عن السبب الرئيسي وراء حرمان نادي الاتحاد من الحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في البطولات الآسيوية عن موسم 2019-2020.

وجاء السبب الرئيسي وراء اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق، حيث تسببت صفقة اللاعب وعدم التزام الاتحاد بدفع 5 ملايين يورو لنادي باوك اليوناني، فريق بريجوفيتش السابق في حرمانه من نيل الرخصة الآسيوية.

ومرّ الاتحاد بمشاكل عديدة أثرت على نتائج الفريق الأول لكرة القدم مثل تخبطات إدارية وتغيير مدربين وخروج من دوري أبطال آسيا، حتى استقر مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي على تعيين الهولندي هينك تين كات مدربًا جديدًا للفريق الأول خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكانت لجنة تراخيص الأندية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت إعطاء الرخصة الآسيوية لموسم 2019-2020 لتسعة أندية ورفض طلبات أندية أخرى من بينها الاتحاد.

ولم ينجح الاتحاد رفقة أندية أبها والعدالة والوحدة والرائد والحزم في الحصول على الرخصة الآسيوية بسبب عدم استيفائهم للشروط والمعايير مثل البنية التحتية والأمور المالية.

وأوضح محمد السليم، رئيس لجنة التراخيص برابطة دوري المحترفين في وقت سابق، أن المعيار المالي كان السبب الرئيسي وراء عدم منح الاتحاد للرخصة الآسيوية.

وكان الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا 2019 من دور الثمانية على يد نادي الهلال.

وتأهل الاتحاد إلى دور الثمانية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب فريق الوصل الإماراتي.