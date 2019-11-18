نجم #الاتحاد في خطر

المواطن - محمد سمعه

أصدر المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد قرارًا في الفترة الأخيرة، يقضي بمراقبة اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا لرؤية إذا ما كان سيُطور أداءه لخدمة الفريق وإلا سيتم بيعه في يناير.

وعانى فيلانويفا من هبوط ملحوظ في المستوى، مما أثر على نتائج الاتحاد بالسلب في الدوري وفي بطولة دوري أبطال آسيا.

ويُلاحق خطر الرحيل، اللاعب فيلانويفا لأنه في حال عدم استغلال فرصة تين كات، سيكتب اللاعب التشيلي نهاية مشواره مع الاتحاد بيده.

جدير بالذكر أن فيلانويفا انضم لـ صفوف فريق الاتحاد في عام 2016 قادمًا من صفوف الشباب الإماراتي.

وفي سياق آخر، استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، على الصفقة التي يود ضمّها للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية إن الاتحاد نجح في الاتفاق مع الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب وسط نادي دي سي يونايتد الأمريكي لتعويض التشيلي كارلوس فيلانويفا، ويتبقى فقط لإتمام الصفقة، موافقة المدرب الهولندي هينك تين كات، ويبدو أن فيلانويفا مُعرّض للرحيل عن صفوف الاتحاد، بسبب هبوط مستواه الفني والبدني مع العميد بالفترة الأخيرة.

وكان تين كات تولى تدريب الاتحاد خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.