نجم البرازيل لـ ميسي: أظهر الاحترام!

المواطن - محمد سمعه

انتقد البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع المنتخب البرازيلي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد تصرف الأخير مع تيتي مدرب البرازيل خلال مباراة الفريقين في سوبر كلاسيكو الذي أُقيم في الرياض الجمعة.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات مدافع البرازيل الذي قال: ميسي كان يتظاهر دائمًا بالسقوط في المناطق الخطرة للحصول على ركلات جزاء وركلات حرة، ودائمًا الحكام يُجاملون ميسي؛ لأنهم معجبون به.

وتابع تياجو سيلفا: كان يجب على ميسي احترام تيتي؛ لأن الأخير أكبر منه في العمر، ودائمًا المنافسة تعلمك احترام المنافس الذي أمامك.

وقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، لقطة أثارت الجدل خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، التي أُقيمت الجمعة في سوبر كلاسيكو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعرض مقطع فيديو طلب فيه ميسي من تيتي مدرب المنتخب البرازيلي أن يصمت، بعدما طالب الأخير حكم لقاء البرازيل ضد الأرجنتين، بمنح ميسي بطاقة صفراء لادعائه السقوط من أجل الحصول على ركلة جزاء.

وأشار تيتي بعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، إلى أنه طالب حكم اللقاء بمنح ميسي بطاقة صفراء؛ بسبب تمثيله، حيث فوجئ بميسي يُشير له بالصمت، بينما رد عليه مدرب البرازيل بأن يصمت هو.

وكانت مباراة البرازيل ضد الأرجنتين انتهت بفوز منتخب راقصي التانجو بهدف دون رد، سجله ميسي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.