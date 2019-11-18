نجم #الحزم يُجري عملية الرباط الصليبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، مسعود بخيت لعملية الرباط الصليبي، اليوم الاثنين، وتكللت بالنجاح.

وأضاف حساب نادي الحزم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مسعود بخيت أجرى عملية الرباط الصليبي في الرياض على يد الدكتور سالم الزهراني، وتمنت الإدارة الشفاء العاجل للاعب وعودته في أقرب وقت.

وكان مسعود بخيت قد تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها معاناته من قطع في الرباط الصليبي، ليجري العملية ويغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.