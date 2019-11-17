نجم الزمالك ورقة إنقاذ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي رغبته الشديدة، في التعاقد مع المصري محمود علاء مدافع الزمالك المصري ومنتخب مصر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير صحافية مصرية، إن محمود علاء لا يمانع الانضمام إلى الأهلي لكنه يشترط الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

ويرغب جروس في ضم محمود علاء لتحسين الأداء الدفاعي للنادي الأهلي، الذي عانى من تذبذب في الأداء تحت قيادة المدرب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش.

وتلقت شباك النادي الأهلي حتى الآن 8 أهداف بعد مرور تسع جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت تقارير صحافية في وقت سابق: إن جروس لا يريد الإبقاء على المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش في صفوف الراقي خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون محمود علاء بديلًا له.

وكان زوكانوفيتش انضم لـ الأهلي في أغسطس الماضي لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي جنوى الإيطالي، لكن اللاعب البوسني لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للراقي منذ انطلاق الموسم.

يذكر أن كريستيان جروس تولى تدريب النادي الأهلي في شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته يوم 14 سبتمبر الماضي عقب خسارة الأهلي من الوحدة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.