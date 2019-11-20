نجم #الشباب السابق يصدم حمد الله

المواطن - محمد سمعه

كشف المغربي مبارك بوصوفة، لاعب المنتخب المغربي ونادي الشباب السابق، كواليس أزمة مواطنه عبدالرزاق حمد الله مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي.

وكان رينارد قرر استبعاد حمد الله من قائمة المغرب حينما كان مدربًا للمنتخب المغربي المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

وعلّق بوصوفة حول الأزمة قائلًا: لقد كنت حاضرًا واقعة حمد الله وكنت سأفعل ما فعله رينارد بخصوص أزمة حمد الله.

وأضاف بوصوفة: حمد الله كان يريد تسديد ركلة الجزاء أمام جامبيا، رغم أن فيصل فجر هو المتخصص، ويجب على الجميع احترام خيارات المدرب، وهذا هو الأهم.

وتابع نجم الشباب السابق: قرار حمد الله بالتخلي عن المنتخب المغربي، كان نابعًا منه هو شخصيًّا، وهو لم يتعرض لأي ظلم وأحيانًا يدور بعض النقاشات في كرة القدم خلال المران.