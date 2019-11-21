نجم ريال مدريد يقترب من توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى لتدعيم صفوف السبيرز بصفقة هجومية من ريال مدريد الإسباني.

وتولى مورينيو مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي بالأمس، خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي تمت إقالته نظرًا لتراجع النتائج هذا الموسم.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن مورينيو ينوي التحرك بالفعل، من أجل ضم الويلزي جاريث بيل “غير المرغوب فيه من المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان”، والذي انضم إلى ريال مدريد قادمًا من توتنهام عام 2013.

وأضافت: “مورينيو يحتاج إلى تحسين الفريق الذي تراجع في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويرى أن بيل قادر على مساعدته في ذلك، لكن جوناثان بارنيت، وكيل بيل، أكد أن النجم الويلزي لن يغادر ريال مدريد في الشتاء”.

ومن المتوقع أن يجد توتنهام منافسة قوية من مانشستر يونايتد الذي يرغب في التعاقد مع بيل أيضًا، وتشير التوقعات إلى أن ريال مدريد يريد رحيل لاعبه إلى الشياطين الحمر، لاستخدامه في صفقة تبادلية مع الفرنسي بول بوغبا.

وسبق وصرح زيدان أنه لا يحتاج إلى خدمات بيل صاحب الـ30 عامًا، وكان النجم الويلزي قريبًا من الدوري الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة توقفت.