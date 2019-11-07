نجم مانشستر سيتي محذرًا ليفربول: نستعد جيدًا لهم

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه غير مهتم بأرقام مان سيتي السيئة ضد ليفربول في ملعب الأنفيلد.

وقال دي بروين: طموحي دائمًا هو الفوز بالبطولات ولكي تُحقق هذا الأمر، يجب عليك أن تفوز على الأفضل ونحن فقط نقوم بعملنا ونستعد بهدوء للمباراة.

وأضاف دي بروين: اللاعبون المحترفون يودون اللعب أمام 50 ألفًا أو 60 ألفًا أو ربما 70 ألفًا من الجماهير وهذا سيكون شيئًا ممتعًا حقيقة، وغير مهتم بتفوق ليفربول في الدوري الإنجليزي، كل ما نريد فعله هو الاستعداد بشكل جيد لمباراة الأحد.

وتقمص الظهير الأيمن الإنجليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي دور حارس المرمى ببراعة، وذلك في مباراة مان سيتي ضد نادي أتالانتا الإيطالي أول أمس الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واضطر المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للاعتماد على كايل ووكر كحارس مرمى في مباراة أتالانتا، وذلك بعد إصابة البرازيلي إيدرسون وطرد الحارس التشيلي كلاوديو برافو.

وكان كايل ووكر صرّح بعد مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا قائلًا بأنه كان يحب الحصول على بعض الفقرات التدريبية كحارس مرمى مع إيدرسون وكلاوديو برافو.

وقال جوارديولا بعد مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا: لم أكن أعرف أن كايل ووكر حارس مرمى جيد ولكن تشافي مانشيسيدور مدرب حراسة المرمى رشحه لي بعد إصابة إيدرسون وطرد برافو.

وأضاف جوارديولا: أود شكر كايل ووكر على تألقه في مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا لأنه ساعد الفريق في مركز مهم على أرضية الملعب.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نادي ليفربول يوم 10 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي حيث تُقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل فريق ليفربول.