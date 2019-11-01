نجم مانشستر يونايتد السابق على رادار إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع المدافع الإيطالي ماتيو دارميان، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وعلى الرغم من انضمام دارميان لنادي بارما الإيطالي في صيف 2019 ولمدة أربع سنوات، لكن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم مدافع اليونايتد السابق بسبب إعجاب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بقدراته.

وشارك ماتيو دارميان مع بارما في ست مباريات من أصل ثمانٍ في الدوري الإيطالي، وغاب عن مباراتي تورينو وسبال؛ بسبب إصابة في الفخذ.

وكان دارميان شارك في 92 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال أربعة مواسم لعب فيها مع الشياطين الحمر.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيدخل في منافسة شرسة مع نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان.

وكان مانشستر يونايتد تقدم بعرض قدره 54 مليون جنيه إسترليني في أول 2019 للتعاقد مع سكرينيار، لكن إنتر ميلان رفض التفريط في اللاعب.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية: إن نادي برشلونة سيجهز عرضًا ماليًّا لتقديمه إلى نادي إنتر ميلان في عام 2020، وسط وجود توقعات بدخول مانشستر يونايتد في منافسة قوية للظفر باللاعب السلوفاكي.