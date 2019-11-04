نجم منتخب ألمانيا يصدم مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة حول إمكانية التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني ومنتخب ألمانيا.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية نقلًا عن ماركوس كروشي المدير الرياضي بنادي لايبزيج إن النادي لا يفكر في بيع فيرنر خلال الفترة المقبلة.

وكان تيمو فيرنر ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الماضية ولكن نادي لايبزيج رفض التفريط فيه.

ويبحث نادي مانشستر يونايتد عن تدعيم خط الهجوم لديه بعد رحيل كل من التشيلي أليكسيس سانشيز والبلجيكي روميلو لوكاكو، ويذكر أن تيمو فيرنر مرتبط بعقد مع نادي لايبزيج ينتهي في صيف عام 2023.

وكانت فئات عريضة من جماهير مانشستر يونايتد طالبت إدارة النادي بإقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب تراجع نتائج اليونايتد معه.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر مؤخرًا من نادي بورنموث في الدوري الإنجليزي بهدف دون رد.