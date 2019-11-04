نجم يوفنتوس يرغب في العودة لـ بايرن ميونيخ

نجم يوفنتوس يرغب في العودة لـ بايرن ميونيخ

2019/11/04
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، رغبته القوية في العودة إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ماندوزوكيتش يريد العودة لـ صفوف بايرن ميونيخ بعد مغادرة يوفنتوس، حيث سبق له اللعب مع البايرن لمدة عامين قبل الانضمام لـ أتليتكو مدريد في صيف 2014.

وكان ماندوزوكيتش سبق له الفوز بـ دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ قبل الرحيل عن صفوف الفريق البافاري.

ولن يمانع يوفنتوس رحيل ماندوزوكيتش في يناير القادم مقابل 4.6 مليون جنيه إسترليني.

وسبق لأندية إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي الاهتمام بضم ماندوزوكيتش في حال قرر مغادرة اليوفي.

وشارك ماندوزوكيتش مع منتخب كرواتيا في نهائيات كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث وصل إلى المباراة النهائية مع منتخب بلاده أمام المنتخب الفرنسي.


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