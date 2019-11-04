نجوم #الهلال يتحدون وسمًا مثيرًا للجدل قبل أيام من نهائي آسيا

المواطن - محمد سمعه

يمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بحالة من تذبذب في الأداء الدفاعي، وذلك بعد أن تلقت شباكه 10 أهداف في أربع مباريات خلال 12 يومًا في مختلف المسابقات وقبل أيام قليلة من مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتشر في الساعات الأخيرة وسم مثير للجدل في تويتر بعنوان” خايف من أوراوا” في إشارة منهم إلى ضعف الدفاع الهلالي الذي سيسمح لـ فريق أوراوا بتسجيل الأهداف وحصد لقب دوري أبطال آسيا لعام 2019.

ويمثل هذا الوسم تحديًا لنجوم الهلال الطامحين إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا والتأهل إلى مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ أزرق العاصمة.

وكان الهلال عانى من سوء حظ في عامي 2014 و2017 حيث خسر نهائي دوري أبطال آسيا لمصلحة نادي ويسترن سيدني الأسترالي ونادي أوراوا الياباني على الترتيب.

من ناحية أخرى، أكد النقاد الرياضيون أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهز للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019، ولكنه يفتقد إلى التنظيم الدفاعي، وذلك ما ظهر خلال مباراته ضد عرعر.

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على أداء الزعيم، قائلًا: “هدف عرعر هو استمرار للأخطاء الدفاعية الهلالية في الكرات الرأسية والثابتة.. الهلال يحتاج لتنظيم الدفاع وعدم تلقي أي هدف من أوراوا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “مشاكل الدفاع الهلالي في المنظومة كاملة وخاصة في الكرات الثابتة، ويجب إصلاح ذلك قبل لقاء أوراوا”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي خالد القحطاني: “جاهزية اللاعب المحلي الاحتياطي في الهلال تغيرت عن نهائي 2017.. هتان باهبري يتعامل مع المساحات الضيقة كما يتعامل مع المساحات الواسعة”.

وأضاف: “محمد الشلهوب يقدم مستوى مميزًا وهو بهذا العمر.. يستحق أن يتوج تاريخه بالبطولة الآسيوية من أمام أوراوا.. في الهلال فقط جوفينكو وسلمان الفرج من يملكان الجرأة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء”.

واختتم تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “مدرب الهلال أخطأ في عدم إشراك المدافع الكوري أمام الفتح والمحصلة كانت التعادل.. المدرب يفكر في عدم إرهاق تشكيلة النهائي”.

وعلق الناقد الرياضي ماجد الفهمي على مستوى الزعيم قائلًا: “الهلال دخل في مود فني سيئ ويشعرون بخلل نفسي بسبب النهائي.. الفريق الهلالي حاليًّا أجهز من نهائي 2014 و2017”.