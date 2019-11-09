نجوم سابقون يدعمون #الهلال .. ويكشفون عن عاملين يُحققان المراد للزعيم

المواطن - محمد سمعه

حرص بعض من نجوم نادي الهلال السابقين على دعم نجوم الجيل الحالي من لاعبي الهلال، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت البداية مع سامي الجابر الذي قال: هدف جولة الذهاب، إعادة التوازن وإثبات التركيز، والأهم ظهور شخصية الزعيم، كما يجب أن تكون وبعث رسالة واضحة أن لقب النهائي هو سبب ما حدث من تشتت للفريق في المباريات الماضية وكل هذا يصنعه الهدوء، وسيكون هدف جولة الإياب هو حسم النتيجة، وهذا ما يصنعه الإصرار.

بينما قال البرازيلي ريفيلينيو نجم الهلال الأسبق: مرحبًا بكم جماهير الهلال، ومبروك لكم الوصول للنهائي الآسيوي، أتمنى لكم الحصول على هذا اللقب المهم.

من جانبه قال ياسر القحطاني: أثق في الهلال وأثق في لاعبي الهلال بأنهم سيقدمون كل ما لديهم من روح وإمكانيات للفوز باللقب، وأثق أيضًا بالجمهور الهلالي المحب الذي سيُساند ويُشجع حتى نهاية مباراة الإياب وبعدها، الله يجعل هالبطولة من نصيب الهلال.

ينما قال صالح النعيمة أسطورة الهلال: شكرًا لإدارة الهلال لاختياري لحمل الكأس القاري، وكلي ثقة بزملائي اللاعبين للقتال من أجل اللقب بكل ما يمتلكونه من إمكانيات كبيرة وتركيز عالٍ بإذن الله وتوفيقه، خلفهم مدرج عظيم حمل الهلال دومًا لمنصات الذهب.

وتنطلق مباراة الذهاب اليوم بين الهلال وأوراوا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.