ندوة التعامل مع السياح بأدبي أبها

المواطن - أبها

أقامت طالبات قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد مساء أول أمس، في مقر نادي أبها الأدبي، ندوة بعنوان “تحسين أصول التعامل مع السائح وأثره على السياحة بمدينة أبها”، وذلك ضمن أعمال حملة “ترحاب” التي ينظمها ويشرف عليها قسم الإعلام والاتصال بالجامعة.

وشهدت الندوة حضور رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الأستاذ الدكتور علي بن شويل القرني، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور أحمد التيهاني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأعضاء نادي أبها الأدبي وعدد من المهتمين بالسياحة في منطقة عسير.

فيما تناولت الندوة عدة محاور شملت التجارب السياحية العالمية في إطار التعامل مع السياح، وذلك بإدارة عضو هيئة التدريس بإعلام جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عوض إبراهيم، هذا وقد أثرى الحوار أيضًا عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام والاتصال الدكتور عبدالله آل مرعي عسيري من خلال الحديث عن تجربتين في مجال السياحة، بالإضافة إلى مشاركة من المرشد السياحي الأستاذ خالد آل طوق والذي فصل في تجربته مع السياح مؤكدًا على أن التمسك بأخلاق الإسلام الحميدة هي خير تِرحاب بسياح المملكة.

كما أشاد رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة الدكتور أحمد التيهاني بعنوان الحملة “تِرحاب”، مشيرًا إلى بلاغته وإيصاله الفكرة بشكل صحيح، وأكد بصفته مديرًا بالنادي الأدبي أن جميع مرافق النادي ترحب بطلاب وطالبات الجامعة في أي وقت.

وفي ختام الندوة أعلن مشرف التدريب بقسم الإعلام والاتصال الدكتور علي آل زهير القحطاني فوز الحملة بأفضل مشروع تخرج لطالبات قسم الإعلام والاتصال للفصل الأول من العام الجامعي 441هـ، مثنيًا على تميز الحملة فكرة وتنفيذًا.