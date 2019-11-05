نزاهة العراق تستدعي مسؤولين بتهم الفساد وإهدار المال العام

نزاهة العراق تستدعي مسؤولين بتهم الفساد وإهدار المال العام

2019/11/05
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصدرت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، أمرًا باستدعاء مسؤولين كبار سابقين في مطار النجف على خلفية اتهامات موجهة لهم بالفساد.

وبحسب سكاي نيوز عربية فإن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم هم رئيس مطار النجف السابق وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف، على خلفية اتهامهم بتعمد الإضرار بالمال العام.

وأوضحت الهيئة أن أمر الاستدعاء الصادر عن المحكمة شمل تهمًا تتعلق بإقدام المسؤولين في المطار على إصدار أوامر بالسفر إلى خارج العراق لأشخاص من دون موافقات رسمية أو إعلام مجلس المحافظة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن أوامر قبض واستدعاء بحق 60 نائبًا برلمانيًا ومسؤولين متهمين بالفساد والإضرار بالمال العام.

وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، يوم الجمعة الماضي، عن أوامر استدعاء بحق 38 عضوًا في مجالس المحافظات من الأعضاء الحاليين والسابقين.

وقال مسؤولون عراقيون، الثلاثاء، إن 3 متظاهرين على الأقل قُتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة أم قصر جنوبي البلاد.

ويأتي هذا التطور في وقت تحاول السلطات إعادة فتح الميناء الرئيسي بالمدينة منذ أن أغلقه المحتجون المناهضون للحكومة قبل 3 أيام.


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