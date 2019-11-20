نصائح صحية في اليوم العالمي للطفل

المواطن - الرياض

قدمت صحة الرياض، اليوم الأربعاء، بعض التوجيهات بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وقالت الصحة في تغريدات لها عبر “تويتر”: لصحة طفلك حاولي تحديد أوقات مناسبة لإعطاء الطفل الحلوى، ويكون ذلك بعد انتهائه من تناول وجبة الطعام الأساسية، ويفضل استبدال الحلوى بالفاكهة الطازجة أو المجففة، واستبدال رقائق البطاطس بالمكسرات.

وأضافت الصحة: لَا تتناول أي دواء في وجود الطفل وهو ينظر إليك ويسجل ما يرى داخل ذاكرته الصغيرة، وضع الأدوية في علب لا يمكن للطفل فتحها و إبعادها عنه.

وتابعت: من المهم جداً الانتباه لمراحل التطور الطبيعية للأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة لأن الكشف المبكر عن الاختلاف التطوري قد يكون إشارة مبكرة لوجود صعوبة في التعلم فيما بعد.

وأردفت صحة الرياض في اليوم العالمي للطفل: عليك وضع جميع المستحضرات المنزلية بعيداً عن متناول يد الأطفال وعدم تخزين المواد السامة في مكان تحفظ فيه مواد الطعام.

وأيضاً لسلامة طفلك يجب الامتناع عن وضع المشروبات الحارة بمقربة من الأطفال والانتباه لسلك الإبريق الكهربائي في المطبخ ألا يكون متدليا حيث يسهل شده من قبل الطفل، كما يَجِب وضع حواجز على النوافذ المنخفضة التي يمكن للطفل الوصول إليها خاصة في الطوابق العلوية وعدم ترك الطفل يلعب في الشرفات دون مراقبة.