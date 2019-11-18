نصائح لتجنب الإنفلونزا عند تنظيف المنزل

المواطن - متابعة

يصاب كثيرون بالإنفلونزا الفيروسية التي تنتشر عن طريق السعال والعطس وملامسة الأسطح التي لامسها مصابون في الشتاء.

وعادة ما تتعرض ربة المنزل للإصابة بالإنفلونزا أثناء التنظيف المنزلي، لذلك لا بد من إجراءات وقائية كما أوردتها الدكتورة ليزا آكرلي في حديث مع صحيفة إكسبرس البريطانية:

وتقول الدكتورة آكرلي: “عند تنظيف أسطح المطبخ، استخدمي منتجاً متعدد الأغراض لا يزيل فقط الشحوم والأوساخ ولكنه يعمل أيضاً كمطهر، مما يؤدي إلى قتل 99.9 بالمائة من أي فيروسات قد تكون موجودة في المكان”.

وبحسب الدكتورة آكرلي فإن من الضروري تنظيف ملابسك باستخدام بخاخ مطهر مناسب، لأن هذا سيساعد في تقليل فيروسات البرد والإنفلونزا التي قد تلتقطها ملابسك أثناء تنقلاتك اليومية أو تواجدك في الأماكن العامة ومكان العمل.

وتقول الدكتورة آكرلي: ” للتحكم في انتشار الإنفلونزا، يجب التخلص من جميع الأقمشة المستخدمة في التنظيف أو غسلها جيداً، إضافة إلى تنظيف المرحاض باستخدام المنظفات والمعقمات المناسبة، ومن ثم غسل اليدين جيداً.

وعند إجراء مسح منتظم للأسطح في المنزل، مثل الأثاث والرفوف، استخدمي مناديل مطهرة، أو رشي سائلاً مضاداً للجراثيم على قطعة قماش وامسحي الأسطح بها.

وبحسب الدكتورة آكرلي، يجب استخدام منتج مضاد للفيروسات والبكتريا لمسح المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب ومقصورات المطبخ وأذرع الكراسي والأرائك، وخاصة إن كان أحد أفراد الأسرة مصاباً بالإنفلونزا.