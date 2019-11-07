نصراوي يكشف كيف يفوز #الهلال بلقب دوري أبطال آسيا؟

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم فهد الهريفي لاعب النصر السابق عن كيفية فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري على حساب نادي أوراوا الياباني.

وقال الهريفي: أرى أن الهلال سيحقق لقب دوري أبطال آسيا من خلال فوزه في الرياض بنتيجة هدفين دون رد ثم يتعادل في اليابان أو يخسر بهدف دون رد، وهذا ما أراه.

وتابع الهريفي: الهلال فريق مجتهد ويجب علينا في النصر أن ننظر إليه ونعرف كيف يصل إلى نهائي آسيا، أنا أقول لكل مجتهد نصيب ولا يوجد مانع من رؤية الهلال ماذا يفعل لكي يسير النصر على نفس الطريق.

يذكر أن الهلال سيواجه نادي أوراوا يوم 9 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وستُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في اليابان.

من ناحية أخرى، انتشرت حالة من الغضب والاستياء بين جماهير نادي الهلال، وذلك قبل 48 ساعة من خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وعبرت مجموعة من جماهير نادي الهلال عبر موقع ” تويتر” عن استيائها بسبب تأخر إصدار تذاكر المباراة النهائية الذي كان من المقرر إصدارها اليوم الخميس كما أُعلن سابقًا.

وقال حساب يحمل اسم يوسف الشماري: “تذاكر الهلال وأوراوا متى تُفتح يا ناس؟”.

بينما قال محمد: “وش صار على تذاكر الهلال متى بتُطرح؟”.

وقال خويلد الشاعر: “وين تذاكر الهلال إلى الآن ما طُرحت”.

واندهش جمهور الهلال من التأخر في طرح التذاكر خاصة أن المباراة مُتبقٍ عليها ساعات قليلة، حيث تود فئات عريضة من جماهير الأزرق الحضور إلى ملعب جامعة الملك سعود وذلك من أجل دعم الهلال للفوز باللقب الآسيوي الثالث في تاريخه والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ الهلال.

يذكر أن حساب شركة صلة الرياضية في تويتر لم يُحدد حتى الآن موعد بيع تذاكر مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.