نصيحة عطيف للاعبي #الهلال

المواطن - مروة نبيل

توقع نجم المنتخب السعودي السابق، عبده عطيف تعادل الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

وتحدث عبده عطيف عن المباراة النهائية قائلًا: “الهلال لا يجيد اللعب الدفاعي، لأنه سيرتكب الأخطاء والشواهد كثيرة على ذلك، وطبيعة الفريق اللعب بطريقة هجومية والدليل مبارياته بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا”.

وأضاف نجم الشباب والنصر والاتحاد السابق: “أتمنى أن ينتهج الهلال نفس الأسلوب الذي اتخذه في مباراة الذهاب بالرياض أمام أوراوا، والاستحواذ واللعب في مناطق الفريق الياباني أفضل طريقة تناسب الزعيم”.

وتابع عطيف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد قائلًا”: “الكفة الفنية تصب في مصلحة الهلال، وشخصية لاعبيه ستحدد سير مباراة إياب النهائي الآسيوي”.

واستكمل نجم المنتخب السعودي السابق تصريحاته قائلًا: “لم أتحدث مع شقيقي عبدالله عطيف بخصوص نهائي دوري أبطال آسيا، تجنباً لزيادة الضغط”.

ووجه عطيف رسالة إلى لاعبي الهلال قبل المباراة النهائية، وقال: “رسالتي لشقيقي عبدالله عطيف ولزملائه بضرورة اللعب بنفس الشخصية وتحمل المسؤولية وعدم الخوف من الأخطاء مثلما فعلوا بالرياض، وسوف يحققون هدفهم”.