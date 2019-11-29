نصيحة من حماية المستهلك بشأن الجمعة البيضاء
يجب مقارنة الأسعار قبل الشراء

نصيحة من حماية المستهلك بشأن الجمعة البيضاء

2019/11/29
الساعة 7:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجهت جمعية حماية المستهلك نصيحة هامة للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء.

وقالت حماية المستهلك في تغريدة لها عبر “تويتر”: “كن حذرًا فالعروض المجمعة مثل 1+1 مجانًا، لا تعني بالضرورة أنها أرخص من سعر الحبة مفردة، كما أنها قد تحفز لشراء أكثر مما يحتاجه الشخص”.

وتابعت: “خلك واعي واستفيد منها صح، ولا تنسى قارن الأسعار قبل الشراء”.

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عادل محمد هلال
ضيف
عادل محمد هلال

اكذوبة الجمعة البيضاء والسوداء
كنت متابع لسلعة معينى على موقعين من 3 شهور وفجأة من عشرة ايام فوجئت برفع السلعة ذاتها للضعف واكثر يعنى من 650 جنيه او 700 الى 1500 جنيه ولما قربت اكذوبة الجمعة البيضاء خفضوا سعرها الى السعر القديم – تصرفات قديمة زى الاوكازيونات الوهمية

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17 ساعة


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  • نصيحة للمتسوقين إلكترونياً في الجمعة البيضاء
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