نصيحة من حماية المستهلك بشأن الجمعة البيضاء

المواطن - الرياض
وجهت جمعية حماية المستهلك نصيحة هامة للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء.
وقالت حماية المستهلك في تغريدة لها عبر “تويتر”: “كن حذرًا فالعروض المجمعة مثل 1+1 مجانًا، لا تعني بالضرورة أنها أرخص من سعر الحبة مفردة، كما أنها قد تحفز لشراء أكثر مما يحتاجه الشخص”.
وتابعت: “خلك واعي واستفيد منها صح، ولا تنسى قارن الأسعار قبل الشراء”.
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ضيف
اكذوبة الجمعة البيضاء والسوداء
كنت متابع لسلعة معينى على موقعين من 3 شهور وفجأة من عشرة ايام فوجئت برفع السلعة ذاتها للضعف واكثر يعنى من 650 جنيه او 700 الى 1500 جنيه ولما قربت اكذوبة الجمعة البيضاء خفضوا سعرها الى السعر القديم – تصرفات قديمة زى الاوكازيونات الوهمية
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