نظام الملالي يعتم على أعداد القتلى

المواطن - متابعة

أكد المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة”، أن النظام الإيراني يفرض تعتيمًا على أعداد القتلى في المظاهرات المنددة بارتفاع أسعار الوقود، وتردي الوضع الاقتصادي.

ونقل المعهد، عن حاكم مدينة مريوان تأكيده أنّه غير مسموح له بتقديم معلومات عن عدد القتلى في الاحتجاجات الشعبية بمحافظة كردستان، كما صرح المساعد الأمني في محافظة خوزستان أيضًا بأنه لا يعرف أيّ معلومات حول احتجاجات ماهشهر وعدد القتلى.

وتحدَّثت مصادر حقوق الإنسان الكردية عن مقتل سبعة أشخاص على الأقلّ في مريوان، بينما اعتبر حاكم مريوان، أرتيكاس إقبال، أن ما يُثار عن مقتل 15 قتيلًا كذبة، وأضاف: “عدّة أشخاص لقوا حتفهم بين جموع الناس لأسباب غير معروفة”.

وفي الوقت نفسه قال إقبال: “ليس لدينا تصريح بتقديم المعلومات، ومن المقرر أن يقوم مجلس التنسيق بالمحافظة بتقديم المعلومات في هذا الصدد”، دون أن يقدم توضيحًا بشأن موعد تقديم تلك المعلومات.

وفي يوم الاثنين، أفادت وكالة “إيلنا” نقلًا عن المساعد الأمني في محافظة خوزستان، حبيب الله آصفي، بوقوع مظاهرة احتجاجية مصحوبة باشتباكات في ماهشهر. وأكّد آصفي أن المظاهرة الشعبية كانت في بلدة طالقاني بماهشهر بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وقال: “ليس لديَّ دراية بعدد القتلى”.

وأوضح الناشط في حقوق الإنسان كريم دحيمي أنّ اشتباكات ماهشهر أسفرت عن مقتل 20 شخصًا على الأقل، وذكر أسماء 13 شخصًا منهم لموقع “راديو فردا”. وبحسب تصريحات دحيمي فقد قُتل 8 أشخاص في هذه المدينة خلال الأيام الماضية.

يُشار إلى أن السلطات الإيرانية قطعت خدمة الإنترنت في أعقاب استمرار احتجاجات ارتفاع أسعار البنزين في المدن الإيرانية المختلفة، وانتشار مقاطع فيديو حول هذه الاشتباكات على مواقع التواصل الاجتماعي.