نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال بـ الدرعية

المواطن - محمد سمعه

أعلن حساب موسم الدرعية عبر موقع ” تويتر” عن نفاد تذاكر الاحتفال ببعثة الهلال التي تصل اليوم إلى الرياض بعد التتويج بدوري أبطال آسيا.

وذكر حساب موسم الدرعية أن التذاكر نفدت، وسيكون الدخول فقط من نصيب من يحمل التذكرة لمشاركة نجوم الهلال احتفالهم بالتتويج الآسيوي في موسم الدرعية.

جدير بالذكر أن موسم الدرعية كان أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن إقامة احتفال ببعثة نادي الهلال حيث يُقام الحفل في مقر فعاليات الموسم بمناسبة التتويج بـ دوري أبطال آسيا في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن إقامة احتفالية كبرى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الخميس المقبل.

وقال آل الشيخ: “يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم”.

وتابع آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اخترت يوم الخميس علشان الجميع يحضر موظفين وطلاب وعوايل”.