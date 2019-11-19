نفاد تذاكر حفلة الجسمي وأبو بكر وبلقيس

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض نفاد تذاكر حفلة حسين الجسمي وأصيل أبو بكر وبلقيس.

وقال موسم الرياض في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء: موعدنا معكم يوم السبت في حفلة خيالية كلها طرب.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، المزيد من التفاصيل بشأن تمديد فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وحبيت أوضح لكم: الموسم ينتهي في وقته 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط، مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة هي التي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، ويمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.. وتستاهلون أكثر.

وحقق موسم الرياض أكثر من 7.6 مليون زائر خلال أول شهر، وهو أكبر من الرقم الذي كان متوقعًا أن يحققه الموسم خلال فترته الكاملة التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل.