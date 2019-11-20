نفاد تذاكر حفل محمد رمضان

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن موسم الرياض يحطم الأرقام، حيث شهد نفاد جميع تذاكر حفل الفنان المصري محمد رمضان.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: نظراً للإقبال الشديد للحفل تم زيادة ألف تذكرة عن طريق الموقع هنا حيث يقام الحفل يوم 21 نوفمبر في مسرح معرض السيارات بالجنادرية.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، المزيد من التفاصيل بشأن تمديد فعاليات موسم الرياض.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وحبيت أوضح لكم: الموسم ينتهي في وقته 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط، مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة هي التي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، ويمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.. وتستاهلون أكثر.

وحقق موسم الرياض أكثر من 7.6 مليون زائر خلال أول شهر، وهو أكبر من الرقم الذي كان متوقعًا أن يحققه الموسم خلال فترته الكاملة التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل.